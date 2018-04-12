Ege'de İskiri adası yakınlarında Yunan savaş jeti düştü
Yunanistan Hava Kuvvetleri'ne ait bir Mirage 2000-5 tipi savaş uçağının Ege'de İskiri adası yakınlarında düştüğü bildirildi.
- star.com.tr
Yunan basınında yer alan bilgiye göre, Yunanistan Hava Kuvvetleri'ne ait bir Mirage 2000-5 tipi savaş uçağının Ege'de, bünyesinde askeri bir üs de barındıran İskiri adası yakınlarında düştüğü bildirildi.
Yetkililerden yapılan açıklamada, kayıp olan pilotun arandığı bildirildi.
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