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Rus senatör: Suriye’de ABD’nin füzelerine karşı hava kuvvetlerimizi kullanmayacağız

Rus Hava-Uzay Kuvvetleri'nin, ABD füzelerinin Suriye topraklarına isabet etmemesi için Suriye ordusuna destek sağlamayacağını açıklayan Federasyon Konseyi Dış İlişkiler Komitesi Başkan Yardımcısı Vladimir Cabarov, bunun kapsamlı bir savaşa dönüşme riski taşıdığını söyledi.

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ABD’nin Suriye’de yeni saldırılar düzenlemesi halinde Rusya’nın bu ülkenin füzelerine karşı kendi Hava-Uzay Kuvvetleri’ni kullanmayacağını belirten Federasyon Konseyi Dış İlişkiler Komitesi Başkan Yardımcısı Vladimir Cabarov, Washington’un Suriye konusunda hırs ve duygularına hakim olması gerektiğini kaydetti.

Gazetecilerin, “Rus Hava-Uzay Kuvvetleri, ABD füzelerinin Suriye topraklarına isabet etmemesi için Suriye ordusuna destek sağlar mı?” sorusuna yanıt veren Cabarov, “Hayır, biz bunu yapmayacağız” dedi. Rus senatör, “Silahlı karşı durmanın içine çekilmemeliyiz. Bu kapsamlı bir savaşa dönüşme riskini taşıyor” diye ekledi.

'ABD BAŞKANI'NIN KIZI DUYGULARA KAPILMAMALI'

ABD’yi Suriye konusunda hırs ve duygularına hakim olmaya çağıran Cabarov, “Özellikle de ABD Başkanı’nın kızı duygulara kapılmamalı” dedi.

Daha önce Sunday Times gazetesi, ABD Başkanı Donald Trump’ın kızı Ivanka Trump’ın İdlib’deki kimyasal saldırıyla ilgili haberlere verdiği tepkinin, Washington’un Suriye’deki askeri üssü vurma kararını etkilediğini ileri sürmüştü. Ivanka Trump, Suriye’ye saldırının ardından, babasının bu kararıyla gurur duyduğunu yazmıştı. (Sputnik)

 

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