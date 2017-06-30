Einstein ve Hawking’i solladı

Sharma, bu skorla IQ seviyeleri 160 olarak bilinen Albert Einstein ve Stephen Hawking gibi dehaları geride bıraktı. Test için hiç hazırlık yapmadığını ve daha önce benzer bir teste girmediğini söyleyen Sharma, sınavın 2.5 saat kadar sürdüğünü belirterek şunları söyledi: “Sınavda 7-8 kişi vardı. Birkaçı çocuktu ancak gerisi yetişkinlerden oluşuyordu. Ailem için bu sürpriz oldu ancak sonucu söylediğimde çok sevindiler.”Annesi, oğlunun matematiğe olan yeteneğini 2.5 yaşında fark ettiklerini belirterek “100’den fazla sayıları hesaplayabiliyordu” dedi.