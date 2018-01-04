Ekvador Devlet Başkanı Yardımcısı Glas, görevinden alındı

Ulusal Mahkeme tarafından geçen ay, Brezilya inşaat firması Odebrecht'in ülkede altyapı ihalelerini kazanmak için yetkililere milyonlarca dolarlık rüşvet verilmesini organize etmekten suçlu bulunan Glas, görevinden azledildi.

Devlet Başkanı Lenin Moreno, basına yaptığı açıklamada, Glas'ın yerine geçmek için yarışacak 3 adayı 15 gün içinde belirleyeceğini söyledi.

Hangi adayın devlet başkanı yardımcısı olacağına milletvekilleri karar verecek.

Glas, cezaevine girmiş olmasına rağmen unvanını koruyordu. Moreno'nun, yardımcısı Glas'ı görevden alma yetkisi bulunmazken, Ekvador kanunlarına göre, Glas'ın görevden azledilmesi için istifa etmesi ya da Ulusal Meclisin üçte birinin oyu veya ayrılışının üzerinden üç ay geçmesi gerekiyordu.

Hem eski Devlet Başkanı Rafael Correa'nın hem de Moreno'nun yardımcılığını yapan Glas'ın, amcası ve diğer 3 kişiyle Odebrecht'in ABD Adalet Bakanlığı ile yıl başında yaptığı adli uzlaşma kapsamında, Ekvador'da yetkililere dağıttığını itiraf ettiği 33,5 milyon dolarlık rüşvete aracılık ettiği belirtilmişti. Mahkeme, geçen ay sanıkları altışar yıl hapis cezasının yanı sıra 33,5 milyon doları geri ödemeye mahkum etmişti.

Mayıs ayında göreve gelen Sosyalist Devlet Başkanı Moreno, davanın başlamasının ardından Glas'ın yetkilerini geçici olarak elinden almıştı.

Glas, Latin Amerika ülkelerinde Odebrecht skandalı kapsamında hüküm giyen en üst düzey siyasilerden biri oldu.

Odebrecht şirketi yöneticileri, yıl başında ABD Adalet Bakanlığı ile yaptığı uzlaşma anlaşması kapsamında 10 Latin Amerika ve 2 Afrika ülkesinde yetkililere toplam 788 milyon dolar rüşvet ödeyerek, milyonluk sözleşmelere imza attıklarını itiraf etmişti.

Peru, Arjantin, Meksika, Dominik Cumhuriyeti, Kolombiya, Ekvador ve Venezuela makamları, kendi ülkelerinde Odebrecht şirketinin faaliyetleriyle ilgili yolsuzluk soruşturmaları başlatmıştı.