Son Dakika Haberleri 4

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Ekvador Devlet Başkanı Yardımcısı Glas, görevinden alındı

Güney Amerika ülkesi Ekvador'da Devlet Başkanı Yardımcısı Jorge Glas, rüşvet suçlamasıyla yargılandığı davada 6 yıl hapis cezasına çarptırılmasının ardından unvanını kaybetti.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Ulusal Mahkeme tarafından geçen ay, Brezilya inşaat firması Odebrecht'in ülkede altyapı ihalelerini kazanmak için yetkililere milyonlarca dolarlık rüşvet verilmesini organize etmekten suçlu bulunan Glas, görevinden azledildi.

Devlet Başkanı Lenin Moreno, basına yaptığı açıklamada, Glas'ın yerine geçmek için yarışacak 3 adayı 15 gün içinde belirleyeceğini söyledi.

Hangi adayın devlet başkanı yardımcısı olacağına milletvekilleri karar verecek.

Glas, cezaevine girmiş olmasına rağmen unvanını koruyordu. Moreno'nun, yardımcısı Glas'ı görevden alma yetkisi bulunmazken, Ekvador kanunlarına göre, Glas'ın görevden azledilmesi için istifa etmesi ya da Ulusal Meclisin üçte birinin oyu veya ayrılışının üzerinden üç ay geçmesi gerekiyordu.

Hem eski Devlet Başkanı Rafael Correa'nın hem de Moreno'nun yardımcılığını yapan Glas'ın, amcası ve diğer 3 kişiyle Odebrecht'in ABD Adalet Bakanlığı ile yıl başında yaptığı adli uzlaşma kapsamında, Ekvador'da yetkililere dağıttığını itiraf ettiği 33,5 milyon dolarlık rüşvete aracılık ettiği belirtilmişti. Mahkeme, geçen ay sanıkları altışar yıl hapis cezasının yanı sıra 33,5 milyon doları geri ödemeye mahkum etmişti.

Mayıs ayında göreve gelen Sosyalist Devlet Başkanı Moreno, davanın başlamasının ardından Glas'ın yetkilerini geçici olarak elinden almıştı.

Glas, Latin Amerika ülkelerinde Odebrecht skandalı kapsamında hüküm giyen en üst düzey siyasilerden biri oldu.

Odebrecht şirketi yöneticileri, yıl başında ABD Adalet Bakanlığı ile yaptığı uzlaşma anlaşması kapsamında 10 Latin Amerika ve 2 Afrika ülkesinde yetkililere toplam 788 milyon dolar rüşvet ödeyerek, milyonluk sözleşmelere imza attıklarını itiraf etmişti.

Peru, Arjantin, Meksika, Dominik Cumhuriyeti, Kolombiya, Ekvador ve Venezuela makamları, kendi ülkelerinde Odebrecht şirketinin faaliyetleriyle ilgili yolsuzluk soruşturmaları başlatmıştı.

 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Meksika’da yarış atı araca çarptı

Meksika’da yarış atı araca çarptı

130 milyon yıllık dinozor yumurtası şaşkına çevirdi

130 milyon yıllık dinozor yumurtası şaşkına çevirdi

Diriliş Ertuğrul 101. bölüm öncesi şoke eden gelişme

Diriliş Ertuğrul 101. bölüm öncesi şoke eden gelişme

Transferde en çok zarar eden 25 kulüp

Transferde en çok zarar eden 25 kulüp

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA