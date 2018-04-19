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Ekvador, ELN'nin terör faaliyetlerine devam ettiği gerekçesiyle müzakerelerden çekiliyor

Ekvador, Kolombiya hükümeti ile Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) arasındaki müzakerelerin garantörlüğü ve ev sahipliğinden çekilme kararı aldı.

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RCN televizyonuna konuşan Devlet Başkanı Lenin Moreno, ülkesinin Dışişlerine, başkent Quito'da devam eden görüşmelerin durdurulması talimatını verdiğini açıkladı.

Ülkesinin, Kolombiya hükümeti ve ELN arasındaki barış müzakerelerinin garantörlüğünden de örgütün "terörist faaliyetlerine devam ettiği" gerekçesiyle çekileceğini söyleyen Moreno, Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos'un bu durumu anlamasını beklediğini ifade etti.

Kolombiya tarafının bu gelişmeyle ilgili açıklama yapması bekleniyor.

Hükümet ile ELN arasında 15 Mart'ta başlayan ve yeni bir ateşkes anlaşmasının ele alındığı müzakerelerin beşinci turunun 18 Mayıs'a kadar devam etmesi hedefleniyordu.

Görüşmeler, Brezilya, Şili, Küba, Ekvador, Norveç ve Venezuela'nın gözlemciliği ve garantörlüğünde yapılıyordu.

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