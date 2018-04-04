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Ekvador, eski FARC üyeleri tarafından kaçırılan gazetecilere ilişkin görüntülerin televizyonda yayımlanmasına tepki gösterdi

Ekvador, Kolombiya sınırına yakın bölgede kaçırılan 2'si gazeteci 3 kişinin hayatta olduğuna dair videonun Kolombiya'daki televizyon kanallarından RCN tarafından yayımlanmasına tepki gösterdi.

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Ekvador Devlet Başkanlığı Sekreterliği, Esmaraldas vilayetinin Kolombiya sınırına yakın kırsal bölgesinde geçen hafta Kolombiya Devrimci Silahlı Güçlerinin (FARC) eski militanlarınca kaçırılan 3 kişinin hayatta olduğuna dair videonun yayımlanmasıyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

Görüntünün, Kolombiya'nın RCN televizyonunda yayımlanmasını kınadıklarını vurgulayan Devlet Başkanlığı Sekreterliği, basın kuruluşlarını, ailelerin acısını artıracak ve olayın çözüme kavuşturulması için yürütülen soruşturmaya zarar verecek şekilde bilgi kullanmaktan uzak durmaya çağırdı.

RCN'nin yayımladığı görüntülerde, kaçırılan gazetecilerden Javier Ortega, Ekvador halkından kendilerinin serbest kalması için gösterdikleri çabaya devam etmelerini istemiş, militanların Ekvador'daki tutuklu örgüt mensuplarını serbest kalmasını talep ettiğini aktarmıştı.

Olay 

Ekvador'daki El Comercio'nun 2'si gazeteci 3 çalışanı Ekvador'un Kolombiya sınırı yakınındaki Mataje bölgesi kırsalında kaçırılmıştı.

 Her iki ülke basınında da kaçırma olayının arkasında bölgede faaliyet gösteren FARC'ın silah bırakmayan unsurlarının olabileceği yönünde haberler yer almıştı. 

Bölgedeki FARC muhaliflerinin en önemli figürlerinden birinin "Guacho" kod adlı bir Ekvador vatandaşının olması ise gazetecilerin ve şoförün kaçırılmasında şüpheleri bu gruba çekiyor.

 Ekvador'un Esmaraldas vilayetine bağlı olan sınır bölgesinde ocak ayında da bir polis merkezine bombalı saldırı düzenlenmiş ve 28 kişi yaralanmıştı. Yine aynı bölgede 21 Mart'ta gerçekleştirilen ve üç askerin öldüğü saldırının ardından iki ülke devlet başkanları açıklama yapmış ve ortak önlem alınacağını duyurmuştu.

Kolombiya'nın Ekvador'la sınırını oluşturan güney bölgesinde koka yetiştiriciliği ve kokain ticaretini kontrol eden birçok silahlı grup bulunuyor.

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