Ekvador'da 6 şiddetinde deprem meydana geldi

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), büyüklüğü altı olan depremin merkez üssünün, Bahia de Caraquez kentinin 31 kilometre açığı olduğunu açıkladı.

Yerel saatle 22.29'da meydana gelen deprem, yerin altı kilometre derinliğinde kaydedildi.

Depremde can ya da mal kaybı olmadı.