El Fetih ile Hamas uzlaşmaya vardı

Hamas, anlaşmanın detaylarının Perşembe gün içinde kamuoyuna duyurulacağını belirtti.

Konuyla ilgili El Fetih'ten henüz bir açıklama gelmedi.

Mısır yönetimi, başkent Kahire'de iki örgüt arasında gerçekleştirilen görüşmelerde aracılık rolü üstleniyor.

Gazze Şeridi ve Batı Şeria, iki örgüt arasında 2007'de yaşanan çatışmalardan bu yana ayrı ayrı yönetimlere sahip bulunuyor.

Hamas yanlısı Filistin Enformasyon Merkezi, Kahire'de gün ortasında, anlaşmayla ilgili bir basın toplantısı düzenleneceği bildirdi.

Hamas sözcüsü Sami Ebu Zuhri, Çarşamba günü yaptığı açıklamada görüşmelerin 'ciddi ve derin' bir şekilde yürüdüğünü belirtmişti.

Hamas'tan El Fetih'in talebine kabul

Hamas geçen ay, Gazze'yi yöneten komitenin kaldırılmasını kabul etmişti.

Bu, Filistin Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas'ın en önemli taleplerinden biriydi.

Hamas'ın bu adımı ardından Filistin Yönetimi Başbakanı Rami Hamdallah Gazze'ye bir ziyaret gerçekleştirmişti.

Hamdallah ziyaretinde, Gazze'nin idari işleri ve 'güvenlikle ilgili sorumluluklarının' artık Filistin Yönetimi'nin elinde olacağını açıklamıştı. (BBC Türkçe)