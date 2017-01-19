El Kaide’nin Suriye kolu muhaliflere saldırdı

Gözlemciler, Nusra Cephesi’nin Suriye’nin kuzeyindeki en etkili gruplardan biri olarak gösterilen Ahrar’uş Şam’a ait çok sayıda ait kontrol noktasına ateş açtığını duyurdu.

El Kaide ile bağlantısı sebebiyle Türkiye ve Rusya arabuluculuğunda 30 Aralık'ta ilan edilen ateşkesin dışında tutulan Nusra Cephesi'nin Astana zirvesine katılması gündemde olan Ahrar’uş Şam grubunun üç kontrol noktasına saldırarak çok sayıda kişiyi tutukladığı belirtiliyor.

Önceki gün Ahrar’uş Şam içerisindeki bir kanadın Rusya ve rejim ordusunun ateşkese uymaması sebebiyle zirveye katılmayacaklarını açıkladığı öne sürülmüştü.

Suriye’deki çatışmaları izleyen Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, adını Şam'ın Fethi Cephesi olarak değiştiren Nusra Cephesi’nin Ahrar’uş Şam grubunu hedef aldığını doğruladı. Gözlemevine göre, silahlı grupların kırsaldaki çatışmasında Nusra Cephesi, kontrol noktaları ve mevzilere saldırı düzenledi.

Reuters haber ajansı, her iki grubun da saldırıyla ilgili bir yorum yapmadığını belirtiyor.