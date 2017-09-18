'TSK'dan Afrin'e hava hava harekatı' iddiası

Konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken yerli ve yabancı uzmanlar, iddiayı sosyal medya hesaplarından paylaştı.

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A large explosion was just reported in the Kurdish NE city of #Qamishli and #Turkey airstrikes are now targeting #YPG in NW city of #Afrin. — Charles Lister (@Charles_Lister) 18 Eylül 2017

Türk jetleri PYD kontrolündeki Afrini bombaladı. — Yusuf Akbaba (@ssysfakb) 18 Eylül 2017



