'TSK'dan Afrin'e hava hava harekatı' iddiası
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'e hava harekatı düzenlediği ve terör örgütü PKK/PYD noktalarını vurduğu iddia edildi.
Konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken yerli ve yabancı uzmanlar, iddiayı sosyal medya hesaplarından paylaştı.
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A large explosion was just reported in the Kurdish NE city of #Qamishli and #Turkey airstrikes are now targeting #YPG in NW city of #Afrin.— Charles Lister (@Charles_Lister) 18 Eylül 2017
Türk jetleri PYD kontrolündeki Afrini bombaladı.— Yusuf Akbaba (@ssysfakb) 18 Eylül 2017
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