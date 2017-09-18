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'TSK'dan Afrin'e hava hava harekatı' iddiası

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'e hava harekatı düzenlediği ve terör örgütü PKK/PYD noktalarını vurduğu iddia edildi.

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Konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken yerli ve yabancı uzmanlar, iddiayı sosyal medya hesaplarından paylaştı.

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