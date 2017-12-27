"Elçiliğimizi taşımayacağız"
İsrail ve Filistin ziyaretlerinin ardından Ürdün’e geçen Japon Dışişleri Bakanı Taro Kono ABD’nin Kudüs kararını tanımadıklarını ve elçiliklerinin Tel Aviv’de kalacağını açıkladı.
Japonya Dışişleri Bakanı Taro Kono, ABD Başkanı Donald Trump’ın Birleşmiş Milletler kararını hiçe sayarak Kudüs kentini İsrail’in sözde başkenti ilan edip büyükelçiliği bu buraya taşıma planını takip etmeyeceklerini açıkladı. İsrail ve Filistin’i de kapsayan altı günlük Ortadoğu turunun Ürdün ayağında mevkidaşı Ayman Safadi ile Amman’da bir araya gelen Kono, ABD’nin Kudüs kararını takip etmeyeceklerini, ülkesinin büyükelçiliğini Kudüs’e taşımayacağını ve Kudüs sorununda iki devletli çözümü desteklediklerini belirtti. Japon Bakan Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile gerçekleştirdiği görüşme sırasında da Filistin halkına ekonomik desteklerinin süreceğini vurgulamıştı. İsrail Başbakanı Netanyahu ve Cumhurbaşkanı Rivlin, görüşmeleri sırasından Taro Kono üzerinden Tokyo’ya büyükelçilik çağrısı yapmıştı.
HONDURAS SIRADA
Görüşmede Trump’ın Kudüs kararıyla ilgili değerlendirmede bulunan Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ise söz konusu adımı ‘uluslararası kanunların ihlali’ olarak gördüklerini ifade etti ve Kudüs’ün hukuki statüsünü değiştirmeyi hedefleyen uygulamaları hükümsüz kabul eden kararlara uyulması gerektiğini dile getirdi.
KONO TÜRKİYE’DE
Japonya Dışişleri Bakanı Taro Kono bugün Türkiye’de olacak ve Mevlüt Çavuşoğlu ile bir görüşme gerçekleştirecek. Görüşme öncesi değerlendirmelerde bulunan Kono, Kono, “Bölgenin büyük ülkesi olarak Türkiye, siyaset, ekonomi, kültür ve güvenlik gibi konularda önemli etki gücüne sahip. Türkiye’yi Dışişleri Bakanı olarak ziyaret edebilmekten büyük mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum” ifadelerini kullandı.
‘ABD artık Batı Şeria işgalde demesin’
WashIngton Siyonist işgal devleti İsrail’e verdiği desteği bir ileri aşamaya taşımayı planlıyor. Kudüs kararının destekçilerinden biri olan ABD’nin İsrail Büyükelçisi David Friedman, ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan resmi belgelerde artık Batı Şeria için “işgal altında” ifadesini kullanmaya son vermesini istedi. İsrail devlet televizyonunun haberine göre Dışişleri Bakanlığı’nın bu talebi reddettiği ancak ‘üst düzey’ baskılardan dolayı konuyu yakında masaya yatırmayı kabul ettiği bildirildi. Konuya ilişkin ABD ve İsrail tarafından bir açıklama gelmedi. İsrail›in 1967’den bu yana Batı Şeria’da 131, Doğu Kudüs’te 10, Batı Şeria’nın tepelerindeki bölgelerde ise 116 yerleşim birimi kurduğu ifade ediliyor.
CUNEYDİ SERBEST
Kudüs direnişinin sembol ismi 16 yaşındaki Fevzi el-Cuneydi tutuksuz yargılanacak. Avukat Ferah Debayise, 14 Ocak’ta mahkeme görüleceğini söyledi. Cuneydi, 7 Aralık’ta işgal altındaki Batı Şeria’da “gözleri bağlanarak” çok sayıda asker tarafından gözaltına alınmış, bu görüntü yankı uyandırmıştı.
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