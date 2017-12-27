"Elçiliğimizi taşımayacağız"

Japonya Dışişleri Bakanı Taro Kono, ABD Başkanı Donald Trump’ın Birleşmiş Milletler kararını hiçe sayarak Kudüs kentini İsrail’in sözde başkenti ilan edip büyükelçiliği bu buraya taşıma planını takip etmeyeceklerini açıkladı. İsrail ve Filistin’i de kapsayan altı günlük Ortadoğu turunun Ürdün ayağında mevkidaşı Ayman Safadi ile Amman’da bir araya gelen Kono, ABD’nin Kudüs kararını takip etmeyeceklerini, ülkesinin büyükelçiliğini Kudüs’e taşımayacağını ve Kudüs sorununda iki devletli çözümü desteklediklerini belirtti. Japon Bakan Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile gerçekleştirdiği görüşme sırasında da Filistin halkına ekonomik desteklerinin süreceğini vurgulamıştı. İsrail Başbakanı Netanyahu ve Cumhurbaşkanı Rivlin, görüşmeleri sırasından Taro Kono üzerinden Tokyo’ya büyükelçilik çağrısı yapmıştı.

HONDURAS SIRADA

Görüşmede Trump’ın Kudüs kararıyla ilgili değerlendirmede bulunan Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ise söz konusu adımı ‘uluslararası kanunların ihlali’ olarak gördüklerini ifade etti ve Kudüs’ün hukuki statüsünü değiştirmeyi hedefleyen uygulamaları hükümsüz kabul eden kararlara uyulması gerektiğini dile getirdi.

KONO TÜRKİYE’DE

Japonya Dışişleri Bakanı Taro Kono bugün Türkiye’de olacak ve Mevlüt Çavuşoğlu ile bir görüşme gerçekleştirecek. Görüşme öncesi değerlendirmelerde bulunan Kono, Kono, “Bölgenin büyük ülkesi olarak Türkiye, siyaset, ekonomi, kültür ve güvenlik gibi konularda önemli etki gücüne sahip. Türkiye’yi Dışişleri Bakanı olarak ziyaret edebilmekten büyük mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum” ifadelerini kullandı.