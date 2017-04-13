El-Kassam Tugayları Üyesi Mücahit, 11 yıl sonra serbest bırakıldı

İsrail İşgal yönetimi, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya El-Beled bölgesinde yaşayan 43 yaşındaki Rızk Ahmed Muhammed Şaban'ı işgal güçlerine direnmek, Hamas'a ve askeri kanadına üye olmak suçundan 11 yıl işgal zindanlarında esir tuttuktan sonra serbest bıraktı. Dün akşam saatlerinde özgürlüğüne kavuşan Filistinli esirin Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin El-Kassam Tugayları üyesi olduğu bildirildi. Rızık Şaban'ı Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun Kapısı'ndan ailesinden ve arkadaşlarından kalabalık bir grubun karşıladığı ifade edildi.

İşgal güçleri Rızık Şaban'ı 13 Nisan 2006'da gözaltına almıştı. Şaban'ın işgal güçleri tarafından sorguya çekildiği sırada ağır işkencelere maruz kaldığı ve gördüğü işkencelerin sağlığını etkilediği, işgal zindanlarında birçok kez açlık grevi yaptığı, en son açlık grevi eylemini El-Kassam Tugayları komutanı şehit Meysera Ebu Hamdiye'ye destek için yaptığı kaydedildi.