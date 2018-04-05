Elmayı oyuncak sanıyorlar

Suriye’deki iç savaşın en yoğun yaşandığı Şam’ın Doğu Guta bölgesini Esad ve destekçilerinin ele geçirmek için 19 Şubat’tan bu yana düzenlediği yoğun saldırılarda on binlerce aile parçalandı, binlerce çocuk yetim ve öksüz kaldı. Doğu Gutalı aileler, hayatta kalabilmek için evlerini terk etmeyi kabul etti. İdlib’deki Saed barınma merkezine yerleştirilen İnas Havaca “Muhasaranın son döneminde hamileydim. Yiyecek hiçbir şey bulamadığım için çocuğum kalbinde ve beyninde delikle, çok cılız ve bir gözü diğer gözünden çok küçük şekilde dünyaya geldi. Bebeğimi Doğu Guta’daki bir hastaneye yatırdık. Bir sonraki gün hastaneye gittim bebeğimi kefene sarmışlar” dedi.

Doğu Guta’da bıraktığı en değerli şeyin bebeğinin mezarı olduğunu anlatan Havaca “Büyük kızım, tahliye edildikten sonra geldiğimiz Hama’da ilk defa gördüğü muzu ve portakalı kabuklarıyla yedi, elmayı oyuncak sandı” ifadesini kullandı.

ALLAH RIZASI İÇİN BESLEYİN

Sağlık ocağında gönüllü çalışan Um Halil de, “Ablukanın son dönemlerinde aileler bakamadıkları için bebeklerini kapı önüne bırakmaya başladı. Sabah saatlerinde kapımın önünde 1 aylık bebek buldum. Beşiğinde ‘Allah için besleyin’ yazan bir kağıt vardı. Açlığı yüzünden belli oluyordu. Cılız, gözlerin önü morarmış ve sürekli ağlıyordu” ifadeleriyle yaşadıklarını aktardı.

Kadınların sabah erken saatlerde kapı kapı dolaşıp ekmek istediğini anlatan Um Halil, “Çocuğuma sakladığım ekmek parçasını verebilir miydim? Vermiyordum. Ama vermediğimde de acı çekiyordum” diye konuştu.