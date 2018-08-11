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Elon Musk'ın borsa açıklaması nedeniyle dava açıldı

ABD'li uluslararası elektrikli otomobil üreticisi ve enerji depolama firması Tesla'nın Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk hakkında, şirketin borsadan çekilebileceğine dair yaptığı açıklama nedeniyle dava açıldı.

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BBC'de yer alan habere göre, Kalman Isaacs ve William Chamberlain adlı  kişiler, ABD'de San Francisco Federal Bölge Mahkemesinde açtıkları ayrı  davalarda, şirket hisselerinin değerinde ani artışa yol açan açıklamanın, menkul  kıymetler piyasalarını düzenleyen federal kanunlara aykırı olduğunu savundu.
 
Davacılardan Isaacs, Musk'ın bu açıklamasıyla, şirketin hisselerinden  düşüşten kazanç sağlamak amacıyla açığa satış yapan yatırımcıları zarara  uğrattığını iddia etti.
 
Elon Musk, perşembe günü Twitter hesabından yaptığı açıklamada,  şirketi toplam hisse başına 420 dolar ödeyerek borsadan çekmeyi değerlendirdiğini  belirtmişti.
 
Toplamda 72 milyar dolara mal olacak geri çekme operasyonun ihtimal  olarak duyurulmasının ardından şirketin Nasdaq Borsası'nda işlem gören  hisselerinin değeri yüzde 11 artışla 380 dolara kadar çıkmıştı.
 
Hisselerdeki spekülatif dalgalanma nedeniyle Nasdaq Teknoloji Endeksi,  Tesla hisselerinin işlemlerini 1,5 saat boyunca durdurmuştu.
 
ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, Musk'ın olası çekilmeyi  önceden haber verdiği Twitter mesajı hakkında soruşturma başlatmıştı.
 
Elon Musk, konuyla ilgili daha önce yaptığı açıklamalarda ise borsada  açığa satış yapan yatırımcıların şirket hakkındaki "negatif propagandasından"  şikayet etmiş, Tesla'yı tekrar tamamıyla özel hale getirmenin, borsadaki değer  dalgalanmalarının ve çeyrek yıl hedeflerini tutturma kaygısının yaratacağı  baskıyı ortadan kaldıracağı değerlendirmesinde bulunmuştu.

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