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El-Şebab´ın Kenya askeri üssünü saldırdı: 50 ölü

Radikal dinci terör örgütü El-Şebab Somali´de bulunan Kenya askeri üssüne saldırı gerçekleştirdi. Bazı kaynaklar üssün El-Şebab´ın eline geçtiğini duyurdu.

  • DHA
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İsveç televizyon kanalı SVT´nin bölgeden edindiği bilgilere göre El-Şebab´ın gerçekleştirdiği saldırıda 50´den fazla kişi öldü.
 
 
Kenya Nation gazetesi  bu sabah yayınladığı haberde El-Şebab´ın Somali´de Kulbiyow bölgesinde Badhaade kenti yakınlarında bulunan Kenya askeri üssüne saldırı düzenlediğini duyurmuştu.
 
 
Kenya askeri sözcüsü Paul Njuguna  gazeteye yaptığı açıklamada ``Yoğun saldırı altındayız. Yoğun silahlı çatışma devam ediyor´´ diye konuşmuş, kayıplar konusunda ise bilgi vermemişti.
 
 
El-Şebab ise Twitter´dan paylaşımında onlarca Kenya askerinin öldürüldüğünü öne sürdü.
 
 
Büyük oranda El-Şabab´ın elinde bulunan bölgeye hafta başında Kenya birlikleri Amerikan birlikleri ile ortak operasyon düzenlemişlerdi.
 
Kenya askeri birlikleri Somali´de El-Sebab´a karşı yürütülen uluslararası operasyonun bir parçası olarak bulunuyor.
 
İsveç televizyon kanalı SVT´nin bölgeden edindiği bilgilere göre de bölgede bu sabah ta El-Şebab´a yönelik hava saldırıları devam ediyor.

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