El-Şebab´ın Kenya askeri üssünü saldırdı: 50 ölü

İsveç televizyon kanalı SVT´nin bölgeden edindiği bilgilere göre El-Şebab´ın gerçekleştirdiği saldırıda 50´den fazla kişi öldü.

Kenya Nation gazetesi bu sabah yayınladığı haberde El-Şebab´ın Somali´de Kulbiyow bölgesinde Badhaade kenti yakınlarında bulunan Kenya askeri üssüne saldırı düzenlediğini duyurmuştu.

Kenya askeri sözcüsü Paul Njuguna gazeteye yaptığı açıklamada ``Yoğun saldırı altındayız. Yoğun silahlı çatışma devam ediyor´´ diye konuşmuş, kayıplar konusunda ise bilgi vermemişti.

El-Şebab ise Twitter´dan paylaşımında onlarca Kenya askerinin öldürüldüğünü öne sürdü.

Büyük oranda El-Şabab´ın elinde bulunan bölgeye hafta başında Kenya birlikleri Amerikan birlikleri ile ortak operasyon düzenlemişlerdi.

Kenya askeri birlikleri Somali´de El-Sebab´a karşı yürütülen uluslararası operasyonun bir parçası olarak bulunuyor.

İsveç televizyon kanalı SVT´nin bölgeden edindiği bilgilere göre de bölgede bu sabah ta El-Şebab´a yönelik hava saldırıları devam ediyor.