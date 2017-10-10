Emine Erdoğan Sırbistan'da TİKA projesinin açılışını yaptı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Sırbistan'da tadilatı yapılan ve donanım desteği verilen Dragan Filipoviç-JUSA Yurdu'nun açılışı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan tarafından gerçekleştirildi.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Sırbistan'ın başkenti Belgrad’daki çocuklara yönelik bakım ve barınma hizmeti veren Dragan Filipoviç-JUSA Yurdu'nun açılışı Emine Erdoğan tarafından yapıldı.

Yurt, 3-7 yaş arası ve 9-15 yaş arası birinci ve ikinci seviyede bakım desteğine muhtaç, ebeveynleri olmayan ve sağlık açısından ihmal edilmiş çocuklara ev sahipliği yapıyor.

TİKA tarafından yeniden düzenlenen çocuk parkı ve içerisindeki çeşitli tadilatlarla, tüm çocukların huzur ve güvenle yaşayabileceği bir yer haline getirildi.

Öğrencilerin uygun şartlarda barınma hizmeti alabilmesi için gerçekleştirilen tadilatın ardından yurda mobilya ve donanım desteği de verildi.

TİKA'nın Sırbistan'daki faaliyetleri

Sırbistan’da 26 Ekim 2009 tarihinde resmen faaliyetlerine başlayan TİKA Belgrad Proje Koordinasyon Ofisi, bugüne kadar 223 projeyi hayata geçirdi.

Bu projelerin yüzde 35’i eğitim altyapılarının iyileştirilmesi, yüzde 5’i tarım ve hayvancılık, yüzde 16’sı sağlık altyapısı kapasitesi geliştirilmesi ve yüzde 14’ü restorasyon projelerinden oluşuyor.

Bu çerçevede sosyal, ekonomik ve kültürel alanda yapılan tüm çalışmalar ile birlikte, toplumlar arasında kalıcı barışın ve kalkınmanın sağlanması hedefleniyor.