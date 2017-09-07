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Emine Erdoğan, Türkiye'den giden yardımları Arakanlı Müslümanlara iletti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Myanmar'daki çatışmadan kaçıp Bangladeş'e sığınan Rohingya Müslümanlarını ziyaret ederek Türkiye'den getirilen yardımları ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Arakanlı Müslümanların sığındığı kampları ziyaret etti.
 
Türkiye'den giden heyette Emine Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun yanı sıra, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Ravza Kavakcı Kan ile Bilal Erdoğan yer alıyor.  
 
Türkiye'den yapılan yardımların Arakanlı Müslümanlara ulaştırılığını Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Twitter hesabından duyurdu.

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