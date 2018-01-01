Son Dakika Haberleri 1

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

İstifa eden İngiltere Polis Federasyonu Başkanı White: Emniyet'te masonlar çok güçlü

Ağustos ayında istifa eden ve yeni yılla birlikte görevi sona eren İngiltere Polis Federasyonu Başkanı Steve White, ülkedeki polis reformunu masonların engellediğini söyledi.

  • 2
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Üç yıl boyunca Federasyon başkanlığı görevini yürüten White, İngiliz Guardian gazetesine yaptığı açıklamada, masonların ülkenin emniyet teşkilatında hâlâ etkili olduklarını düşündüğünü belirtti.

White, Masonların, kadınların ve etnik azınlıkların teşkilat içindeki gelişimini engellediğini de öne sürdü.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Yeni yılın ilk bebeği 'Esila bebek' oldu

Yeni yılın ilk bebeği 'Esila bebek' oldu

İlk kez görüntülendiler

İlk kez görüntülendiler

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA