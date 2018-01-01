İstifa eden İngiltere Polis Federasyonu Başkanı White: Emniyet'te masonlar çok güçlü
Ağustos ayında istifa eden ve yeni yılla birlikte görevi sona eren İngiltere Polis Federasyonu Başkanı Steve White, ülkedeki polis reformunu masonların engellediğini söyledi.
Üç yıl boyunca Federasyon başkanlığı görevini yürüten White, İngiliz Guardian gazetesine yaptığı açıklamada, masonların ülkenin emniyet teşkilatında hâlâ etkili olduklarını düşündüğünü belirtti.
White, Masonların, kadınların ve etnik azınlıkların teşkilat içindeki gelişimini engellediğini de öne sürdü.
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