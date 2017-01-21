En ateşli saç kesimi

İsmi açıklanmayan berber olur da cesur bir müşteri bulduğunda önce saçına bolca pudra serpiyor ardından kolay alevlensin diye kolonya döküyor. Çakmağı çakmasıyla berber müşterinin saçını hızlı hızla taramaya başlıyor. Alevli saç kesiminin nedeni konusunda açıklama yapılmazken, bazıları kırık saçları yakmak için berberin bu yöntemi icat ettiğini tahmin ederken bazıları ise bunun bitlerden kurtulmanın pratik bir yolu olduğunu düşünüyor.