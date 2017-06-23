Londra'da 24 katlı binada çıkan yangına bozuk buzdolabı neden olmuş

İngiliz polisi, başkentte bir belediyeye ait 24 katlı Grenfell Tower'da geçen hafta çıkan yangının binanın 4. katındaki bir dairede bulunan bozuk bir buzdolabından kaynaklandığını açıkladı.

Polis, yangının binayı hızla sarmasının nedenine yönelik araştırmada binanın dış kaplamasının mercek altına alındığına ve kaplamanın güvenlik testlerini geçemediğine dikkati çekti.

Yangında herhangi bir kundaklama izine rastlanmadığı belirtilen polis açıklamasında, en az 79 kişinin hayatını kaybettiği yangında sorumluluğu tespit edilenlerin "adam öldürme" suçuyla yargılanmasının öngörüldüğü ifade edildi.

Ölenlerden şu ana kadar yalnızca 9'unun kimliğinin tespit edilebildiği bilgisine yer verilen açıklamada, binadaki incelemelerin ve kimlik tespit işlemlerinin yıl sonuna kadar sürebileceğinin altı çizildi.

Grenfell Tower'da geçen yıl yapılan tadilat çalışmasında binanın dış kaplamasında plastik içeren ucuz bir kaplama kullanıldığı ortaya çıkmıştı. Ülkedeki bütün yüksek katlı sosyal konutların dış kaplamalarının incelenmesi için çalışma başlatan hükümet, yangına yönelik tedbirlerin de gözden geçirileceği sözünü vermişti.

Başbakan Theresa May önceki gün yaptığı açıklamada, yangının ardından devletin mağdurlara yardım konusunda başarısız olduğunu itiraf ederek, bundan dolayı kamuoyundan özür dilemişti.

Binanın sahibi Kensington & Chelsea Belediyesi de yangında evlerini kaybeden ailelere, bölgedeki 2 milyar sterlinlik "lüks" bir siteden mobilyalı yaklaşık 70 dairenin temin edileceğini duyurmuştu.