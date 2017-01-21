En yaşlı başkan seçildi

ABD'de 8 Kasım 2016'da bir sürprize imza atarak başkanlık seçimlerini kazanan Cumhuriyetçi Donald Trump, Kongrede ettiği yeminle hem ABD tarihinin en yaşlı başkanı hem de siyasette kariyer yapmadan 60 yılın ardından koltuğa oturan ilk kişi oldu.

Kongrede Yüksek Mahkeme Başyargıcı John Roberts'ın huzurunda İncil'e el basarak yemin eden Trump, sıra dışı hayat hikayesi, ön seçimlerdeki beklenmedik başarısı ve iddialı vaatleriyle şimdiden ülke siyasi tarihindeki yerini aldı.

ABD'de 1 Şubat 2016'da Iowa'daki ön seçimlerle başlayan ve 8 Kasım 2016'daki başkanlık seçimleriyle son bulan yarışta, Demokratların adayı deneyimli rakibi eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'ı geride bırakarak Beyaz Saray'a çıkmaya hak kazanan Trump, siyasi kariyeri olmadan 60 yılın ardından koltuğa oturan ilk başkan unvanını elde etti.

Başkanlık koltuğuna 70 yaşını doldurduktan sonra oturan Trump, böylece "ABD tarihinin en yaşlı başkanı" unvanını da aldı.