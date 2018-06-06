Endonezya, siber dolandırıcılık sebebiyle 105 Çin vatandaşını sınır dışı etti

Antara ajansının haberine göre, Bali Ngurah Rai Göç İdaresi Müdürü Amran Aris, siber dolandırıcılık yapmakla suçlanan 105 Çin vatandaşının ülkelerine geri gönderildiğini açıkladı.

Aris, Çinlilerin vize süresi ihlallerinin de bulunduğunu ancak bu konuda yasal işlem yapılmadığını, kurbanlarının Çin'de yaşayan kişiler olduğunu ve haklarındaki soruşturma sürecinin Çinli yetkililer tarafından sürdürüleceğini ifade etti.

Amran Aris ayrıca bu kişilere yardım ettiği tespit edilen 11 Endonezyalı hakkında soruşturma başlatıldığını kaydetti.