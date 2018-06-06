Son Dakika Haberleri 7

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Endonezya, siber dolandırıcılık sebebiyle 105 Çin vatandaşını sınır dışı etti

Endonezya'nın Bali Adası'nda siber dolandırıcılıktan gözaltına alınan 105 Çinli sınır dışı edildi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Antara ajansının haberine göre, Bali Ngurah Rai Göç İdaresi Müdürü Amran Aris, siber dolandırıcılık yapmakla suçlanan 105 Çin vatandaşının ülkelerine geri gönderildiğini açıkladı.

Aris, Çinlilerin vize süresi ihlallerinin de bulunduğunu ancak bu konuda yasal işlem yapılmadığını, kurbanlarının Çin'de yaşayan kişiler olduğunu ve haklarındaki soruşturma sürecinin Çinli yetkililer tarafından sürdürüleceğini ifade etti.

Amran Aris ayrıca bu kişilere yardım ettiği tespit edilen 11 Endonezyalı hakkında soruşturma başlatıldığını kaydetti.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
AK Parti adaydan yaralıya hayati dokunuş

AK Parti adaydan yaralıya hayati dokunuş

Sosyal medyayı sallayan matematik soruları (Herkes bilemiyor)

Sosyal medyayı sallayan matematik soruları (Herkes bilemiyor)

Türk futbol camiası iftarda bir araya geldi

Türk futbol camiası iftarda bir araya geldi

O sahne bakın nerede çekilmiş?

O sahne bakın nerede çekilmiş?

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA