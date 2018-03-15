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Endonezya suya gömülüyor

Kıyı bölgelerinin yüzde 40'ı deniz seviyesinin altına düşen Endonezya'nın, önlem alınmaması durumunda 10 yıl içinde suya gömülebileceği belirtildi.

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Hollanda merkezli çevre örgütü Wetlands International'ın tahminlerine göre; Endonezya'nın kıyı bölgelerinin yüzde 40'ı deniz seviyesinin altına düştü.

Bölgede iklim değişikliği nedeniyle deniz seviyesi yükseliyor, toprak çöküyor ve su taşkınları meydana geliyor.

Araştırmacılar gelecek on yıl içerisinde su seviyesinin 90 santimetre kadar yükseleceğini ve hayat şartlarının çok daha kötüleşeceğini belirtiyor.

(Sabah)

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