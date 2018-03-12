Endonezya Ulema Meclisi: Din adamları toplantısına karşı çıkan Taliban'ı bilgilendirmek istiyoruz

Endonezya Ulema Meclisi (MUI) Dış İlişkiler Sorumlusu Muhyiddin Junaidi, Taliban'ın hafta sonu, Cakarta’da Afganistan barış sürecine katkı amaçlı düzenlenmesi planlanan din adamları toplantısına katılmayacaklarını duyurmasının ardından konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Taliban’ın toplantı konusunda tam olarak bilgilendirilmediğini belirten Junaidi, Afganistan, Pakistan ve Endonezya’dan din adamlarının katılacağı toplantının amacının tam olarak anlatılmasının yanı sıra davetle ilgili Taliban ile görüşmeyi planladıklarını ifade etti.

Junaidi, Afganistan sorununda Endonezya’nın konumunun tamamen tarafsız olduğunun altını çizdi.

Taliban’ın Cakarta’daki toplantıya katılmayacağına ilişkin medyada çıkan haberlerin resmi açıklamaya dayanıp dayanmadığını incelediklerini söyleyen Junaidi, toplantının amacını kapsayan bir davetiyeyi doğrudan Taliban'a göndereceklerini vurguladı.Devlet Başkan Yardımcısı Yusuf Kalla ve Dışişleri Bakanı Retno Marsudi, geçen ay sonu Afganistan'da katıldıkları ''Kabil Süreci'' konferansının ardından ilgili sürece katkı amacıyla bu ay içerisinde Cakarta’da Afganistan, Pakistan ve Endonezya’da din adamlarını kapsayan bir toplantının hazırlıkları konusunda MUI ile görüşmüştü.