Endonezya'da 50 kişiyi taşıyan bot alabora oldu
Endonezya'da yaklaşık 50 kişiyi taşıyan hız botu alabora oldu.
- Reuters
Endonezya'nın Kalimantan adası civarında yaklaşık 50 kişiyi taşıyan hız botu alabora oldu. Kurtarma ekipleri birçok kişinin kayıp olduğunu bildirdi.
Ulusal Yardım Ajansı'ndan yapılan açıklamada, 20 kişinin kurtarıldığını, 28 kişinin halen kayıp olduğunu aktarırken, tam sayının kaç olduğunun net olarak belirlenemediği ifade edildi.
Tanjung Selot'tan yola çıkan bot, Borneo adasının Endonezya tarafındaki Tarakan'a doğru seyrederken alabora oldu.
Kazaya neyin sebebiyet verdiği bilinmiyor.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.