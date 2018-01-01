Endonezya'da 50 kişiyi taşıyan bot alabora oldu

Endonezya'nın Kalimantan adası civarında yaklaşık 50 kişiyi taşıyan hız botu alabora oldu. Kurtarma ekipleri birçok kişinin kayıp olduğunu bildirdi.

Ulusal Yardım Ajansı'ndan yapılan açıklamada, 20 kişinin kurtarıldığını, 28 kişinin halen kayıp olduğunu aktarırken, tam sayının kaç olduğunun net olarak belirlenemediği ifade edildi.

Tanjung Selot'tan yola çıkan bot, Borneo adasının Endonezya tarafındaki Tarakan'a doğru seyrederken alabora oldu.

Kazaya neyin sebebiyet verdiği bilinmiyor.