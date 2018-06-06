Endonezya'da 5,3 büyüklüğünde deprem

Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), merkez üssü Papua eyaletinin Supiori bölgesinin 106 kilometre güneybatısında yaşanan depremin, deniz seviyesinden 10 kilometre derinde oluştuğunu bildirdi.

Ransiki, Numfor ve Manokwari bölgelerinde de hissedilen depremde can ya da mal kaybı olmadığı kaydedildi.

Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi, deprem sonrası tsunami uyarısı yapmadı.