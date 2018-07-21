Endonezya’da 5,5 büyüklüğünde deprem
Endonezya’nın Batı Sumatra eyaletinde 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
- AA
Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG); depremin Solok kentinin 15 kilometre güneybatısında, yerin 14 kilometre derinliğinde kaydedildiğini açıkladı.
Tempo gazetesi, Solok kentine bağlı Rawang köyünde, depremde bir evin duvarının yıkılması sonucu bir kişinin yaşamın yitirdiğini duyurdu.
Depremin meydana geldiği bölgede 23 bina zarar gördü, 2 kişi hafif yaralandı.
Pasifik Tsunami Merkezi, depremin ardından tsunami alarmı vermedi.
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