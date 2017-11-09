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Endonezya'da 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Endonezya'nın Bali Adası'nda 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Endonezya Meteoroloji, Klimatoloji ve Jeofizik Ajansı (BMKG), depremin merkez üssünün Bali eyaletinin Karangasem bölgesinin 11 kilometre doğusu olduğunu açıkladı.

Yerin 10 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem, Lombok ve Denpasar'da da hissedildi. İlk belirlemelere göre, ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi.

BMKG ve Pasifik Tsunami Merkezi deprem sonrası tsunami alarmı vermedi.

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