Endonezya'da 6,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), Endonezya'nın Lombok Adası yakınlarında, merkez üssü Belanting'in 4 kilometre güneyi olan ve yerin 20,3 kilometre altında 6,9 büyüklüğünde deprem kaydedildiğini açıkladı.

Depremde can ya da mal kaybı olup olmadığıyla ilgili bilgi verilmedi.

Bu sabah da Lombok Adası'nın doğusunda 6,3 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

İki hafta önce adada meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremde 460'tan fazla kişi hayatını kaybetmişti.