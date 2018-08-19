Son Dakika Haberleri 19

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Endonezya'da 6,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Endonezya'nın Lombok Adası yakınlarında 6,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), Endonezya'nın Lombok Adası yakınlarında, merkez üssü Belanting'in 4 kilometre güneyi olan ve yerin 20,3 kilometre altında 6,9 büyüklüğünde deprem kaydedildiğini açıkladı. 
 
Depremde can ya da mal kaybı olup olmadığıyla ilgili bilgi verilmedi. 
 
Bu sabah da Lombok Adası'nın doğusunda 6,3 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.
 
İki hafta önce adada meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremde 460'tan fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
17 AĞUSTOS MARMARA DEPREMİ

17 AĞUSTOS MARMARA DEPREMİ

4 büyükler arasında yapılan transferler

4 büyükler arasında yapılan transferler

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA