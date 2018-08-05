Son Dakika Haberleri 5

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Endonezya'da 7.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Endonezya'nın kıyı kenti Lombok'ta 7.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Endonezya'nın doğusunda bulunan Lombok Adası’nda 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), Lombok Adası’ndaki Mataram kentinin kuzeydoğusunda kaydedilen 7 büyüklüğündeki depremin yerin 15 kilometre derinliğinde tespit edildiğini duyurdu.

Bölge için tsunami uyarısı yapıldı.

Yetkililer, can kaybı ya da yaralı olduğuna ilişkin açıklama yapmadı.

Geçen hafta aynı bölgede meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki depremde 1 kişi yaşamını yitirmiş ve bölgede turistik amaçlı bulunan binden fazla dağcı güvenli bölgeye tahliye edilmişti.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Venezuela Devlet Başkanı Maduro´nun konuşması sırasında patlama oldu

Venezuela Devlet Başkanı Maduro´nun konuşması sırasında patlama oldu

Bermuda Şeytan Üçgeni'nin sırrı çözüldü

Bermuda Şeytan Üçgeni'nin sırrı çözüldü

Obez kedi 'Taci' diyete başlatıldı

Obez kedi 'Taci' diyete başlatıldı

Türkiye savunmada atağa kalktı!

Türkiye savunmada atağa kalktı!

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA