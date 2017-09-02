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Endonezya'da Arakan'daki zulüm protesto edildi

Myanmar'ın Cakarta Büyükelçiliği önünde toplanan grup, Arakanlı Müslümanlara yönelik saldırılara tepki gösterdi.

  • AA
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Endonezya'da halk, Arakanlı Müslümanlara yönelik katliamı protesto etti.

Myanmar'ın Cakarta Büyükelçiliği önünde toplanan ülkedeki Müslümanlar, tekbirler eşliğinde Arakanlı Müslümanlara yapılan saldırılara tepki gösterdi.

"Myanmar'daki katliama son verin", "Arakanlı Müslümanlara sahip çıkın" yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, Endonezya hükümetine somut adımlar atması çağrısında bulundu.

Bazı protestocuların büyükelçilik binasına girmek istemesiyle gruba polis müdahale etti.

Taraflar arasında kısa süreli arbedenin yaşandığı protestoya katılanlar, Myanmar Dışişleri Bakanı ve Devlet Başkanlığından Sorumlu Devlet Bakanı Aung San Suu Çii'nin fotoğraflarını ateşe verdi.

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