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Endonezya'da heyelan: 8 ölü

Endonezya'nın Orta Cava bölgesinde meydana gelen heyelanda, en az 8 kişinin öldüğü bildirildi.

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Ulusal Afet Zararlarını Azaltma Ajansı Sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho, Yogyakarta kentindeki Merapi Yanardağı eteklerinde meydana toprak kaymasında en az 8 madencinin öldüğünü, 3 kişinin kayıp olduğunu açıkladı.

Olayda yaralanan 8 kişinin de hastanede tedavisinin sürdüğünü ifade eden Nugroho, kayıpları arama çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Volkanik toprak özelliği nedeniyle çimento çıkarmak amaçlı bölgede kaçak kum madenciliğinin yapıldığını bildiren yetkililer, yamaç eğiliminin yüksek olması ve yoğun yağışlar nedeniyle bölge halkını uyardı.

Cava Adası'nda ay başında etkili olan kasırganın yol açtığı sel ve heyelanlarda 41 yaşamını yitirmişti.

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