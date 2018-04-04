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Endonezya’da iki ayda 434 deprem, 252 heyelan

Endonezya'da yılın ilk iki ayında 434 deprem ve 252 heyelan meydana geldiği bildirildi.

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Enerji ve Mineral Kaynakları Bakanlığı’na bağlı Jeoloji Ajansı Başkanı Rudy Suhendar, Ocak-Şubat aylarında toplam 434 deprem meydana geldiğini açıkladı.

Suhendar, depremlerin çoğunun ortalama 4-4,9 büyüklüğünde olduğunu ve ülke genelinde 2 bin 900 evin hasar gördüğünü belirtti.

- 252 heyelan

Aynı zaman diliminde ülkede 252 heyelanın yaşandığını, çoğunun da orta Cava bölgesinde oluştuğunu aktaran Suhendar, heyelanlar nedeniyle 555 evin zarar gördüğünü, 54 kişinin de hayatını kaybettiğini vurguladı.

"Pasifik Ateş Çemberi" deprem ve volkan kuşağında yer alan Endonezya'da, 26 Aralık 2004 tarihinde meydana gelen 9,1 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunami sonucu diğer bölge ülkelerini de kapsayan geniş bir alanda 230 bin kişi yaşamını yitirmişti.

 

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