Endonezya’da köylüler 292 timsahı öldürdü

"Kompas" gazetesinin haberine göre, Batı Papua eyaletinin Sorong bölgesinde 48 yaşındaki Sugito, hayvanlarına ot toplamak için girdiği timsah çiftliğinde timsahların saldırısı sonucu hayatını kaybetti.

Sugito'nun ölümü üzerine köylüler, bölgedeki karakol önünde gösteri yaptı. Yetkililer, Sugito'nun yakınlarına tazminat ödemeyi kabul etti.

Yetkililerle varılan anlaşmaya karşın köylüler, kesici aletlerle çiftlikteki 292 timsahı öldürdü.

Sorong emniyet yetkilisi Dewa Made Sidan Sutrahna, güvenlik güçlerinin köylüleri engelleyemediğini ve olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.

Sutrahna, bölgedeki çiftliğin timsahları koruma amacıyla kurulduğunu anımsattı.

Geniş vahşi doğa bölgelerine sahip Endonezya’da özellikle kırsal bölgelerde yaşayanlar, vahşi hayvanların saldırısına uğrayabiliyor. Geçen ay Persiapan bölgesinde bir kadın, dev pitonun yutması sonucu yaşamını yitirmiş, 2 yıl önce de Raja Ampat adalarında bir Rus turist timsah saldırısında ölmüştü.