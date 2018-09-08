Endonezya'da otobüs kazası: 21 kişi öldü

Emniyet Sözcüsü Trunoyudo Wisnu Andiko, Batı Cava eyaletine bağlı Bogor kasabasında turistleri taşıyan otobüsün yoldan çıkarak 30 metreden düştüğü kazada 21 kişinin hayatını kaybettiğini, 9 kişinin ise ağır yaralandığını bildirdi. Bir tur şirketine ait otobüsün, turistleri kıyı kenti Pelabuhanratu yakınında rafting yapmaya götürdüğü belirtildi. Kara yollarında yol güvenliği ve altyapı eksikliklerinin görüldüğü Endonezya'da kazalara sıkça rastlanıyor. Batı Cava eyaletinde şubat ayında Subang'da 27, nisan ayında Puncak'ta 15 kişi tur otobüslerinin yaptığı kazalarda hayatını kaybetmişti.