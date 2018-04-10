Endonezya'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 76'ya çıktı

Batı Cava polis sözcüsü Trunoyudo Wisnu Andiko, yaptığı açıklamada, bu ay içinde sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısının 76'ya çıktığını belirtti.

Cakarta'da ve çevre şehirlerde son 1 haftada sahte içki içtikleri tespit edilen 31 kişinin öldüğünü aktaran Andiko, Batı Cava bölgesinin üç farklı yerinde aynı sebeple ölenlerin sayısının 45'e yükseldiğini kaydetti.

Bandung kenti yakınlarındaki Cicalengka'da 90'dan fazla kişinin hastaneye kaldırıldığı bilgisini paylaşan Andiko, güvenlik güçlerinin, sahte içki ürettikleri ya da sattıkları şüphesiyle 7 kişiyi gözaltına aldığını bildirdi.

Cicalengka'daki bir hastanenin doktoru, Endonezya televizyonuna yaptığı açıklamada, hastaların, nefes darlığı, mide bulantısı, bilinç kaybı ve bulanık görme şikayetiyle hastaneye geldiğini söyledi.

Batı Cava'daki Cicalengka Devlet Hastanesi Müdürü Yani Sumpera, 9 Nisan'da, hastaneye nefes darlığı, mide bulantısı, zehirlenme ve bilinç kaybı şikayetiyle getirilen 20 kişinin yaşamını yitirdiğini açıklamıştı.

Cakarta Polis Sözcüsü Argo Yuwono da Cakarta'da ve çevre şehirlerde son bir haftada sahte içki içtikleri tespit edilen 31 kişinin hayatını kaybettiğini belirtmişti.

Cakarta'da sahte içki satan yerlere düzenlenen polis operasyonlarında 4 kişi gözaltına alınmıştı.

Papua eyaletinde de mart ayında 6 kişi sahte içki nedeniyle hayatını kaybetmişti.