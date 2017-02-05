Son Dakika Haberleri E-gazete 5Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Endonezya’da yanardağ son 24 saatte 7 kez patladı

Endonezya’da Sinabung Yanardağı son 24 saat içinde 7 kez patladı.

Haberin
videosu
  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Endonezya'nın batısındaki Sinabung Yanardağı son 24 saat içinde 7 kez patladı. Yanardağ bilimi yetkilisi Arif Cahyo, patlamaların gece yarısında dün TSİ 19.00 ile bugün 13.00 saatleri arasında gerçekleştiğini söyledi. Cahyo, volkanik küllerin rüzgarlarla Berastagi kasabasına kadar geldiğini sözlerine ekledi. Berastagi kasabasındaki yetkililer ise bölgeyi ziyarete gelen turistlere maskelerini ve koruyucu gözlüklerini kullanmaları uyarısında bulunduğunu dile getirdi. Volkanik faaliyetlerin artması üzerine bölgede alarm seviyesi yükseltildi. 7 kilometre yarıçapındaki alan ziyaretçilere kapatıldı. Yanardağın, 5 bin metreye kadar küllerini fırlattığı aktarıldı.

Sinabung Yanardağı'nda 2013 yılının Eylül ayından bu yana patlamalar meydana geliyor.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
'Putin katil' diyen gazeteciye Trump'tan ilginç çıkış: ABD masum mu?

'Putin katil' diyen gazeteciye Trump'tan ilginç çıkış: ABD masum mu?

Buzla kaplı göle daldılar

Buzla kaplı göle daldılar

Mercedes bakın nasıl değişti!

Mercedes bakın nasıl değişti!

Transfere milyar euro harcadılar

Transfere milyar euro harcadılar

En Çok Okunanlar

SON DAKİKA

Cumhurbaşkan Erdoğan, Başbakan Yıldırım görüşmesi sona erdi

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA