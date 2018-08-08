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Endonezya'daki depremde ölü sayısı 347'ye yükseldi

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Endonezya'nın doğusundaki Lombok Adası'nda meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremde ölü sayısının 347'ye çıktığı bildirildi.

Endonezya haber ajansı Antara'nın Afet Zararlarını Azaltma Ajansı (BPBD) yetkililerine dayandırdığı haberine göre, Lombok'taki depremde ölü sayısı 347'ye yükseldi.

Haberde depremde ölenlerin çoğunun Lombok'un kuzeybatısındaki Kayangan bölgesinde olduğu belirtildi.

Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB) Sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho yaptığı açıklamada, depremde bin 477 kişinin yaralandığı ve bölge genelinde 156 binden fazla kişinin güvenli alanlara tahliye edildiği bilgisini paylaştı.

Nugroho, depremde, evlerin yanı sıra okul ve cami gibi kamu binaları dahil 43 bine yakın yapının da depremde zarar gördüğünü kaydetti.

Bölgede özellikle enkaz alanlarında ağır iş makinelerinin dahil olduğu kapsamlı arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.?

Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), pazar akşamı merkez üssü Lombok'un 27 kilometre kuzeydoğusu olan ve 15 kilometre derinlikte meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremin ardından verilen tsunami uyarısını kaldırmıştı.

Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB) Sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho, depremde bin 477 kişinin yaralandığı ve bölge genelinde 156 binden fazla kişinin güvenli alanlara tahliye edildiğiğini duyurdu.

Nugroho, depremde, evlerin yanı sıra okul ve cami gibi kamu binaları dahil 43 bine yakın yapının da depremde zarar gördüğünü kaydetmişti.?

Bölgede özellikle enkaz alanlarında ağır iş makinelerinin dahil olduğu kapsamlı arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.?

Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), pazar akşamı merkez üssü Lombok'un 27 kilometre kuzeydoğusu olan ve 15 kilometre derinlikte meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremin ardından verilen tsunami uyarısını kaldırmıştı.

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