Irak merkezi hükümetinin, gayrimeşru referandum sonrasında Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nden (IKBY) havalimanlarını üç gün içinde Bağdat'a teslim etmesini istemesi, aksi takdirde IKBY'ye yönelik tüm seferleri durduracakları yönündeki uyarısı, Erbil Uluslararası Havalimanı'nda yoğunluğa neden oldu.

Yurt dışından IKBY'ye gelen ziyaretçiler, Irak Sivil Havacılık Kurumu'nun cuma günü yerel saatle 18.00'den itibaren Erbil ve Süleymaniye Havalimanları'ndaki tüm uluslararası uçuşların askıya alınması talimatı nedeniyle yasağa takılmadan bölgeyi terk etmek istiyor.

Erbil Uluslararası Havalimanı Müdürü Telar Faik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hava yolu şirketlerinin serbest hareket etmesinin söz konusu olmadığını, dolayısıyla Bağdat'ın talimatına uyacaklarını ifade etti.

Erbil'den günde yaklaşık 5 bin kişinin 60 seferle yurt dışına seyahat ettiğini belirten Faik, endişe içindeki vatandaşların yasağın başlayacağı saatten önce Irak'ı terk etmek istediğini dile getirdi.

Faik, havalimanının Erbil yönetimi için ciddi bir gelir kaynağı olduğuna da dikkati çekerek, "Kargo bölümü dahil olmak üzere tüm uçuşların iptal edilmesi halinde günlük zararımız 350 bin doları bulur." dedi.

Ziyaretçiler seyahat programlarını değiştiriyor

IKBY'deki yabancı ziyaretçiler, son gelişmelerin ardından seyahat programlarını değiştirmeye başladı.

Erbil'e ilk defa geçen yıl geldiğini söyleyen Hindistanlı Şakelu Rahman, uçuş yasağı geleceğini öğrenince hemen seyahat tarihini 1 hafta öne aldığını dile getirdi.

Rahman, "Normalde 5 Ekim'de ülkemi ziyaret edip geri gelecektim, ancak durum kötüye gitmeye başlayınca hemen bileti öne aldım. Böylesi bir durumda geri dönmeyi düşünmüyorum." dedi.

İsmini vermek istemeyen Hollandalı bir yolcu ise son gelişmeler üzerine hemen biletini alıp İstanbul'a gitme kararı aldığını, bölgede durumun normalleşmesi halinde dönmeyi düşündüğünü aktardı.

"Aylık yaklaşık 20 bin dolar zarar edeceğiz"

Erbil'in en büyük bilet satış merkezinde müdür olarak çalışan Hüseyin Berzenci de yarından itibaren birkaç hava yolu şirketi dışında kimsenin bilet satmadığını, durumun kendileri için hiç de iç açıcı olmadığını belirtti.

Bölgenin zaten derin bir ekonomik krizde olduğunu hatırlatan Berzenci, "Uçuşların iptal olması halinde aylık yaklaşık 20 bin dolar zarar edeceğiz." diye konuştu