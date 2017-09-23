Erbil sokaklarında skandal harita: Türkiye’yi böyle böldüler!

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), komşuları Türkiye, Irak ve İran'ın ile tüm dünyanın tepkilerine rağmen 'bağımsızlık' referandumundan geri adım atmayacağını açıkladı.

IKBY Başkanı Mesut Barzani'nin referandum inadının tüm bölgeyi büyük bir kaosa sürükleyeceğine ilişkin yorumlar yapılıyor. 25 Eylül'de yapılması planlanan referandumun ilk oyları Çin'deki IKBY vatandaşları tarafından kullanılmaya başlanmış durumda...

'Referandum' yalanının arkasında kirli planlar var!

Yeni Şafak'ın haberine göre Türkiye, gerçekleştirdiği kritik görüşmelerle tüm seçenekleri masaya yatırmaya devam ediyor. Bu arada, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin resmi ofisi tarafından hazırlanan ve Erbil'in hemen her sokağına asılan skandal harita 'referandum'un sadece bir referandumdan ibaret olmadığını, bu tuzağın arkasında çok kirli planların olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

- Erbil'in hemen her sokağına asılan skandal haritada, Hakkari, Van ve Kars'ı da kapsayan şehirlerimiz yer alıyor...

Bu harita birkaç hafta önce IKBY merkezli yayın yapan Rudaw tarafından yayınlanmış, kısa bir süre gelen tepkiler üzerine kaldırılmıştı. IKBY'de bu 'sözde' harita, "Büyük Kürdistan Haritası" olarak lanse ediliyor.

Erbil’de bulunan gazeteci Mehmet Akif Ersoy skandal haritanın asıldığı reklam panolarının önünden sosyal medya hesabından canlı yaptı.