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Erbil'de 15 Temmuz şehitleri için mevlit okundu

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) Erbil kentinde 15 Temmuz şehitleri için mevlit okundu.

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Savvaf Camisi'nde Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğunca düzenlenen programda, 15 Temmuz şehitleri için mevlit okutularak dua edildi.

Programa, Erbil Valisi Nevzat Hadi, Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları (YTB) Başkan Yardımcısı Sait Yusuf, Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Hakan Karaçay, IKBY Türkmen Milletvekili Aydın Maruf ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Program kapsamında camide lokum ve tatlı ikramında bulunuldu.

 

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