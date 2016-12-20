Erbil'de İKDP karargahı önünde iki patlama

İran Kürdistan Demokrat Partisi'nin (İKDP), Irak’ın Erbil iline bağlı Koye ilçesinde yer alan karargahı önünde iki patlama meydana geldiği, patlama sonucu ölenlerin ve yaralananların olduğu bildirildi.

Halit Azizi liderliğindeki İKDP Politbüro Üyesi Kemal Kerimi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İKDP'nin liderlerinden Dr. Abdurrahman Kasımlo'nun doğum günü kutlaması için yapılan etkinlikten dışarı çıkarken, hemen kapının önünde art arda iki patlama meydana geldi." dedi.

Patlamanın nasıl gerçekleştirildiğine dair ellerinde henüz net bir bilginin olmadığını belirten Kerimi, "İki patlama sonucu bazı arkadaşlarımız hayatını kaybederken bazıları da yaralandı. Ancak şu anda ölü sayısı hakkında bilgi veremiyoruz." diye konuştu.

Kerimi, yaralı İKDP'lilerin Koye ve Erbil hastanelerine sevk edildiğini aktararak, karargah önündeki güvenlik tedbirlerinin en üst seviyeye çıkarıldığını ifade etti.

Koye'deki karargah hem siyasi hem de askeri olup, İKDP yöneticileri ve aileleri de burada ikamet ediyor.

İran'a muhalif İKDP, son iki yıldır ülkenin iç kesimlerinde siyasi ve askeri faaliyetler yürütmeye başlamıştı.