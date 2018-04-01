Erbilli teyze Mehmetçiği övdü PKK zulmünü anlattı
Barzani'nin finanse ettiği Erbil merkezli medya grubunun muhabiri Erbil'in bir köyünde yaşayan Kürt teyzeye sorduğu sorularla Türk askerini kötülemeye çalıştı; ancak teyze muhabirin umduğu cevapları vermedi.
Erbilli Kürt teyze Türk askeri ile ilgili 'Türk uçakları gelip buraları bombalıyor mu?' gibi sorular soran Rudaw Muhabirine "Gelip burda bana Türk askerini soruyorsun da niçin yolumuz, suyumuz, elektiriğimiz, okulumuz var mı, işimiz karımız var mı diye sormuyorsun, Türkiye’nin bir şey yaptığı yok, yolları kesen PKK. Türkler bize yol veriyor, PKK'lılar bize yol vermez. Keşke PKK'lıları kovsalar, dünya serbest olur" dedi.
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