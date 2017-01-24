Ercani, müslüman kardeşlerimize saldırmayacağız diyerek ŞFC'den ayrıldı

El Kaide'nin Suriye kolu Nusra Cephesi'nin de dahil olduğu Şam’ın Fethi Cephesi (ŞFC) son 24 saat içinde aralarında Ahrar'uş Şam, Feylek'uş Şam ve Ceyş'ul Mücahidun gibi gruplara yönelik İdlib ve Halep’te saldırılar başlattı.

Suriye sahasının önde gelen liderlerinden olan ve ŞFC’den Şeyh Ali Arcani de bu gelişmelerin ardından sert bir açıklama yayınlarak ŞFC'den ayrıldığını açıkladı. Arcani, “Ey mücahitler, bugün DEAŞ’ın yolunda yürümek için DEAŞ’a karşı savaşmadık. Onun yolunda yürüyen onun gibi olur" diyerek ŞFC'nin son eylemlerinin DEAŞ'ın daha önce izlediği yolun tekrarlanması anlamına geldiğini belirtti.

ŞFC'NİN YAPTIKLARINDAN BERİYİM

Arcani, açıklamasına şu sözlerle devam etti: "Aşırılık DEAŞ’e has değil. ŞFC, Ceyş'ul Mücahidun ve diğer gruplara karşı takındığı saldırganlık tavrından beraat etmeli. Allah’ım, ŞFC’nin yaptıklarından beriyim. Bu suçtan dolayı ŞFC’den ayrıldığımı ve beri olduğumu ilan ediyorum. Tıpkı benden öncekilerin bu zulüm ve fesatlık karşısında yaptığı gibi. Bazı kardeşlerle ıslah yolunda yürüdük ancak bu yolun sonuna geldik. Alimlerin söylediğine itibar etmeyenlerle birlikte olmaz caiz değildir”

Öte yandan Suriyeli 34 alim de yayınladıkları ortak bildiride ŞFC’nin muhalif gruplara yönelik saldırılarını kınadı.

Geçtiğimiz günlerde ise El Kaide ile bağlantısı sebebiyle Türkiye ve Rusya arabuluculuğunda 30 Aralık’ta ilan edilen ateşkesin dışında tutulan Şam’ın Fethi Cephesi’nin Astana zirvesine katılması gündemde olan Ahrar’uş Şam grubunun üç kontrol noktasına saldırarak çok sayıda kişiyi tutukladığı belirtilmişti.

Suriye’deki çatışmaları izleyen Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, adını Şam’ın Fethi Cephesi olarak değiştiren Nusra Cephesi’nin Ahrar’uş Şam grubunu hedef aldığını doğruladı. Gözlemevine göre, silahlı grupların kırsaldaki çatışmasında Nusra Cephesi, kontrol noktaları ve mevzilere saldırı düzenledi.

Ahrar Şam sözcüsü yaptığı açıklamada ise:" ŞFC bir yol ayrımında, ya devrime katılacak ya DEAŞ'e"