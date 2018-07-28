Tayland’da TV 28 dijital televizyon yetkilileri, Başkan Erdoğan'a diktatör diyen sunucuya özür dilettiler

Digital TV 28 sunucusu Phitaphon Eariyakun, Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'in ırkçılık ve ayrımcılık yapıldığı gerekçesiyle Almanya Milli Takımı'nı bırakmasının konu alındığı spor programı sırasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan için, "1000 odalı saraylar inşa eden, seçimlerde hile yapan ve gazetecilere baskı yapan diktatör" nitelendirmesinde bulundu.

KANALIN YETKİLİLERİ SUNUCUYU BÜYÜKELÇİMİZİN AYAĞINA KADAR GETİRDİ

Tayland'da faaliyet gösteren Barış için Müslümanlar Vakfı, sunucunun cezalandırılmasını talep etti.

Skandalın patlaması üzerine, Digital TV 28 dijital televizyonunun parçası olduğu Tayland Üçüncü Ulusal Televizyonu medya holdinginin yetkilileri, Eariyakun'un görevini askıya alarak sunucuyu Türkiye'nin Tayland Büyükelçiliği'ne götürdü.

TÜRKİYE'DEN ÖZÜR DİLEDİ

Eariyakun, kullandığı ifadeden dolayı şahsen Türkiye'nin Bangkok Büyükelçisi Evren Dağdelen Akgün'den özür diledi.

Kaynak: Sputnik