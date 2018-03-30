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Erivan'da konuşan Yunan Savunma Bakanı Kammenos, Türkiye'ye saldırdı

Ermenistan'da bulunan Yunan Savunma Bakanı Kammenos, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Türkiye'ye karşı hazımsızlığını dile getirerek, 'Erdoğan'ın açıklamaları ve aldığı kararlar Türkiye'yi Avrupa, uluslararası hukuk ve uluslararası toplumdan uzaklaştırıyor.' dedi.

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Yunan gazetesi Ekathimerini'de yer alan habere göre, Erivan'da Ermeni mevkidaşı Vigen Sarkisyan ile ortak basın toplantısı düzenleyen Yunan Savunma Bakanı Panos Kammenos, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Türkiye'ye karşı hazımsızlığını dile getirerek, "Erdoğan'ın açıklamaları ve aldığı kararlar Türkiye'yi Avrupa, uluslararası hukuk ve uluslararası toplumdan uzaklaştırıyor." dedi.

'OSMANLI'YI CANLANDIRMA HAYALLERİYLE İLGİLİ'
 
Hazımsızlığı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye ile sınırlı olmayan Yunanistan Savunma Bakanı'nın görüşüne göre, bu eylemler 'Osmanlı imparatorluğunu canlandırma hayalleriyle' ilgili. Ege'de ve Kıbrıs'ta gerginlik çıkartmaktan geri durmayan Yunanistan'ın savunma bakanı Kammenos, "Biz, Türkiye'yi barış istediğimize ikna etmeye çalışacağız ama Türk tarihinin birçok anlarını, Osmanlı İmparatorluğu'nun çöküşünü ona hatırlatmak zorundayız." dedi.

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