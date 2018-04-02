Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hacıyev: Ermenistan, Azerbaycan'ın altın madenlerini yasa dışı işletiyor

Hacıyev, Kelbecer bölgesinin Ermenistan ordusu tarafından işgalinin 25. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kelbecer'in 2 Nisan 1993'te işgal edildiğini hatırlatan Hacıyev, 511 sivil Kelbecerlinin öldürüldüğünü, 321 kişinin esir düştüğünü, 60 bin kişinin kendi toprağını terk etmek zorunda kaldığını vurguladı.

Bölgenin yağmalandığını, konutların neredeyse tamamı ile 110 kütüphane, 100 okul, 9 anaokulunun Ermenistan ordusunca tahrip edildiğini kaydeden Hacıyev, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Kent merkezi ve köylerdeki tüm cami ve mescitler, tarihi anıtlar darmadağın edildi. Kelbecer'in doğal kaynakları ve madenleri vahşice kullanılıyor. Liechtenstein'da kayıtlı, Ermenistan'a ait Vallex Group bünyesindeki Base Metals, 2002 yılından beri Kelbecer'in Kızılbulak bakır ve altın madenlerini yasa dışı olarak işletiyor. Artık yatağın rezervi tükenmiştir. GeoProMining şirketinin alt şirketi GPM Gold, 2007'den beri Soyudlu altın yatağını işletiyor. Uydu görüntüleri burada işlerin genişletildiğini teyit ediyor. Buradan elde ettikleri madenleri, Ermenistan'a ve dünya pazarlarına taşıyorlar. Doğal kaynakların bu şekilde kullanılması çevreye de ciddi zarar veriyor. İşgal altındaki Azerbaycan bölgeleri olan Kelbecer ve diğer illerden elde edilen madenlerin, özellikle de altının, durum tespiti yapılmadan bazı Batılı devletlerce ithal edilmesi ciddi tedirginlik doğurmaktadır."