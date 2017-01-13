Ermenistan sınıra İHA ile patlayıcı düzenek attı
12 Ocak'ta Azerbaycan mevzileri üzerinde uçan Ermenistan'a ait İHA, patlayıcı bomba düzeneğini ile birlikte düşürüldü.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Bomba düzeneği Azerbaycan Savunma Kuvvetleri tarafından patlamadan imha edildi. Düzeneğin yerleşim yerlerine çok yakın bir yere düştüğünü, ancak patlamadığı parça tesirli olduğu, patlaması halinde bir çok sivil vatandaşın yaralanacağı belirtildi.
Bakanlık, imha edilen düzeneğin fotoğraflarını yayımladı. Sınır hattında Ermenistan tarafının sürekli olarak ateşkes ihlali yapması iki ülke arasındaki gerginliği gün geçtikçe tırmandırıyor.
İşte düşürülen İHA'dan görüntüleri:
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