Ermenistan'a ait İHA Azerbaycan tarafından düşürüldü
Ermenistan’a ait bir insansız hava aracının (İHA) Azerbaycan ordusu tarafından düşürüldüğü bildirildi.
- İHA
Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 25 Aralık günü öğle saatlerinde Azerbaycan-Ermenistan cephe hattının Ağdam bölgesinde, Ermenistan’a ait insansız hava aracının (İHA) Azerbaycan mevzileri üzerinde keşif uçuşları yaparken belirlendiği bildirildi. Açıklamada, hava araçlarının Azerbaycan askerleri tarafından açılan ateş sonucu düşürüldüğü belirtildi.
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