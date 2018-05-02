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Ermenistan’da hayat durdu

Ermenistan’da, iktidardaki Cumhuriyetçi Parti’nin destek vermemesi nedeniyle parlamentoda yapılan oylamada başbakan seçilemeyen muhalif lider Nikol Paşinyan’ın sivil itaatsizlik çağrısı ile sokağa çıkan on binlerce protestocu, başkent Erivan’da hayatı felç etti.

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Fransız AFP ajansı göstericilerin arabalarını uygunsuz yerlere park ederek, banklar ve çöp kovalarıyla yolu keserek Erivan’a ulaşımı engellediğini bildirdi. Havalimanına da ulaşımın sağlanamadığı kentte pek çok iş yeri kepenk kapatırken, metro da hizmet veremedi.

Tek bir sözüyle on binleri sokağa döken Paşinyan, Reuters’a yaptığı açıklamada “Ben gücümü sadece halkımdan alıyorum. Grev sürecek. Artık sadece sokakta halkın aldığı kararların haysiyeti var” dedi. Paşinyan ayrıca, hükümeti, protestoları bastırmak için orduyu devreye sokmaması konusunda uyardı. Öte yandan, Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan başbakanlık seçiminin 8 Mayıs’ta yapılacağını duyurdu. Meclis hükümet liderini yine belirleyemezse ülke erken seçime gidecek.

 

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